ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نائبه جي دي فانس تواصل مع السلطات الإيرانية، لكنه قلل من أهمية الخطوة.وأشار ترامب إلى أن التواصل بين فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي "كانت تهدف إلى عرض لتقديم إمدادات طبية للبلاد، لا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران وذلك في رده على سؤال اذا كانوجّه فانس للتواصل مع إيران لبدء مفاوضات سلام.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن فانس وجه رسالة إلى رضائي، في مسعى لإحياء مفاوضات السلام، تزامنا مع تهديدات ترامب بشن جولة جديدة من الضربات ضد طهران عقب انتخابات التجديد النصفي.