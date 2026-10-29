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قطر تصف الاتهامات بتدخلها في الانتخابات الإسرائيلية بالـ"باطلة"
أخبار دولية
2026-10-29 | 09:42
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قطر تصف الاتهامات بتدخلها في الانتخابات الإسرائيلية بالـ"باطلة"
نفت قطر "نفيا قاطعا" مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو "تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
وقال الأنصاري عبر منصة إكس، إن قطر "ترفض الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية مرتبطة بهم". وأضاف: "نؤكد أن هذه الاتهامات الباطلة تجمع بين العبثية والخطورة".
واتهم معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتمكن من تأمين أغلبية في البرلمان (الكنيست)، الأحزاب العربية من دون تقديم دليل، بتلقي أموال من قطر، بعدما حقّقت مكاسب كبيرة في الانتخابات الاسرائيلية.
وأشار الأنصاري إلى "تناقض هذه الاتهامات"، لافتا إلى أنها "تتراوح بين الزعم بشراء ولاء بنيامين نتنياهو، وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولا إلى التأثير في أصوات الناخبين العرب". وقال: "كأننا، وفقا لهذه المزاعم، نتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله".
وأكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الخميس "ألا علاقة للقائمة" بالادعاءات المتعلقة بالتزوير الانتخابي وتلقي مبالغ مالية من جهة أجنبية، مؤكدا أنه يرحب بالتحقيقات وعلى استعداد للتعاون لكشف الحقيقة.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس إلى "التحقيق بشكل كامل في الأدلة والادعاءات"، وإلى عدم الطعن بنزاهة كامل المجتمع العربي في إسرائيل.
وسبق أن تعرض نتنياهو العام الماضي لاتهامات تتعلق بتلقي اثنين من مساعديه أموالا من قطر بعد أن اعتقلا.
وكان نتانياهو الذي يُعدّ رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل، أيد ضمنيا ولسنوات التمويل القطري لقطاع غزة الذي كانت تحكمه حركة حماس، على أمل الحفاظ على الاستقرار.
وقال الأنصاري: "نشدد على أننا لسنا كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين، وأن الأجدى بهم، بدلا من محاولة صرف الأنظار نحونا، هو الاستجابة لتطلعات ناخبيهم، ومعالجة تداعيات سياساتهم الكارثية على المنطقة".
وأضاف: "نشدد على أن هذه الحملات لن تثنينا عن مواصلة دورنا في الوساطة".
وتُعدّ قطر وسيطا رئيسيا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولعبت دورا محوريا في المحادثات الرامية إلى وقف الحرب في غزة.
أخبار دولية
قطر
الانتخابات الإسرائيلية
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