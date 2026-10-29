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رئيس القائمة العربية الموحدة: "لا علاقة للقائمة" بالاتهامات المتعلقة بالتزوير
أخبار دولية
2026-10-29 | 10:04
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رئيس القائمة العربية الموحدة: "لا علاقة للقائمة" بالاتهامات المتعلقة بالتزوير
أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس "ألا علاقة للقائمة" بالادعاءات المتعلقة بالتزوير الانتخابي في إسرائيل وتلقي مبالغ مالية من جهة أجنبية، مؤكدا أنه يرحب بالتحقيقات وعلى استعداد للتعاون لكشف الحقيقة.
وقال عباس، وفقا لبيان صادر عن مكتبه: "لا تربط القائمة العربية الموحدة أي صلة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونؤكد أننا سنتعاون بشكل كامل مع كل سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة".
أخبار دولية
القائمة العربية الموحدة
منصور عباس
التزوير الانتخابي
إسرائيل
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