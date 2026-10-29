الرئيس الفلسطيني يعرب عن أمله في إجراء محادثات سلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في إجراء محادثات سلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها.



وقال عباس خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في نيقوسيا: "نأمل أن تتيح مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الجاد، بما يقود إلى تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".