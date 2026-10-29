قطر للطاقة تشتري غازا أميركيا للتحوط من اضطرابات مضيق هرمز

كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي لرويترز أن الشركة تشتري إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وموردين آخرين في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء مركز تحوط تجاري قائم على المتاجرة وفروق الأسعار، بما يتيح لها تحقيق إيرادات إذا تعطلت صادراتها عبر مضيق هرمز في المستقبل.



وقال الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، معلقا على هذه الخطة: "في سيناريو إغلاق المضيق، وهو الاحتمال الذي نستعد له بالفعل، سترتفع أسعار الغاز على الفور، وعندها ستتمكن قطر للطاقة من تحقيق إيرادات لم يكن من الممكن تحقيقها في الظروف العادية".



وتكشف تصريحات الكعبي للمرة الأولى عن الكيفية التي تعتزم بها قطر، إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعويض الإيرادات المفقودة بسبب الحرب في إيران وحماية عائداتها من أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز.