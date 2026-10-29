محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على 8 لتزويد الجيش السوداني بالسلاح

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محكمة في البلاد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية أشخاص في "قضية شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال"، وذلك "لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني".وتدهورت العلاقات بين الإمارات والسودان، إذ يتهم الجيش السوداني البلد الخليجي بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، خصمه في حرب مستمرة منذ 2023 في السودان، بالأسلحة. وتنفي الإمارات ذلك الاتهام.