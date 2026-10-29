صندوق النقد الدوليّ يتطلّع إلى تعزيز شراكته مع الحكومة العراقية

يتطلّع صندوق النقد الدوليّ إلى تعزيز شراكته مع الحكومة العراقية، وذلك بعد طلبها برنامج دعم من الصندوق للمساعدة في إدارة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن الصندوق يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بشكل ملحوظ في عام 2026 بسبب الحرب على إيران، قبل أن يتعافى في العام المقبل، مشيرة إلى اعتماد العراق الكبير على صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

ولفتت إلى أن العراق كان يواجه قيودا تمويلية حادة حتى قبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، ما فاقم التحديات الهيكلية القائمة.