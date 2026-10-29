الحرس الثوريّ: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز

أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ أنّ النيران اشتعلت في أربع ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "ارنا" الرسمية "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وأضاف بأن الناقلات "أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية" وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري.

لم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.