الشيباني زار ذوي الضحايا في درعا: الأردن لم تنسق مع السلطات السورية قبيل القصف

عقب استدعاء وزارة الخارجية السوري السفير الأردني سفيان قضاة، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني الذي طال درعا ليل الاثنين وأدى الى مقتل 7 أشخاص، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ذوي الضحايا في درعا، مؤكدا لهم أن الأردن لم تنسق مع السلطات السورية قبيل القصف.