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حصيلة اصطدام القطارين في إسبانيا لا تزال 69 قتيلا

أخبار دولية
2026-10-29 | 12:49
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حصيلة اصطدام القطارين في إسبانيا لا تزال 69 قتيلا
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حصيلة اصطدام القطارين في إسبانيا لا تزال 69 قتيلا

أفادت وزارة النقل الإسبانية بأن حصيلة اصطدام قطارين سريعين لا تزال 69 قتيلا، معدلة بذلك حصيلة سابقة لها اشارت الى سقوط 74 قتيلا. 
     
ويعد الحادث الذي وقع الأربعاء من كوارث القطارات الأكثر دموية في أوروبا هذا القرن، وقد أثار تساؤلات جديدة حيال مدى سلامة شبكة سكك الحديد الإسبانية. 

أخبار دولية

اصطدام

قطارين

إسبانيا

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