آيزنكوت يتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات

اتهم غادي آيزنكوت، أحد أبرز مرشحي المعارضة في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، بعد اتهامه الأحزاب العربية بأنها تلقت تمويلا أجنبيا أتاح لها تحقيق نتيجة غير مسبوقة.



وقال آيزنكوت في تصريح مصور: "بات واضحا أن حزب الليكود ونتنياهو قد شرعا في حملة منسقة ومنظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات"، في إشارة إلى الحزب اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء.