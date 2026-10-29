دول الاتحاد الأوروبي ستضخ 42,6 مليون برميل من النفط بموجب تعهد مجموعة السبع

ستضخ العديد من دول الاتحاد الأوروبي 42,6 مليون برميل من النفط، حسبما أعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، وذلك بموجب تعهد مجموعة السبع هذا الشهر لتهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.



وقال يورغنسن للصحافيين: "أكدت دول الاتحاد الأوروبي التزامها تسريع ضخ 42,6 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة، وسيكون نحو نصف هذه الكمية من الديزل".

