أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دول الاتحاد الأوروبي ستضخ 42,6 مليون برميل من النفط بموجب تعهد مجموعة السبع

أخبار دولية
2026-10-29 | 14:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دول الاتحاد الأوروبي ستضخ 42,6 مليون برميل من النفط بموجب تعهد مجموعة السبع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دول الاتحاد الأوروبي ستضخ 42,6 مليون برميل من النفط بموجب تعهد مجموعة السبع

ستضخ العديد من دول الاتحاد الأوروبي 42,6 مليون برميل من النفط، حسبما أعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، وذلك بموجب تعهد مجموعة السبع هذا الشهر لتهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية. 
     
وقال يورغنسن للصحافيين: "أكدت دول الاتحاد الأوروبي التزامها تسريع ضخ 42,6 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة، وسيكون نحو نصف هذه الكمية من الديزل".
     

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

النفط

مجموعة السبع

LBCI التالي
وزير الدفاع الأميركيّ أقال جنرال في الجيش الأميركيّ
آيزنكوت يتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-02

مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​

LBCI
خبر عاجل
2026-10-02

ماكرون: مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر وأتوقع أن تخفّض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

الاتحاد الأوروبيّ: سنواصل العمل مع أميركا والشركاء الآخرين في مجموعة السبع لإبقاء الضغط على إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-08-31

الاتحاد الأوروبي: سنواصل الضغط على إيران بالتنسيق مع واشنطن ومجموعة السبع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:21

وزير الدفاع الأميركيّ أقال جنرال في الجيش الأميركيّ

LBCI
أخبار دولية
14:36

آيزنكوت يتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى

LBCI
أخبار دولية
10:15

محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على 8 لتزويد الجيش السوداني بالسلاح

LBCI
صحف اليوم
2026-10-17

وزير الاعلام: اقتربنا من الانتهاء من وضع مسودة لتنظيم عمل المؤثرين

LBCI
رياضة
2026-08-22

HIGHLANDER في شننعير: مشوار أبعد من المسافة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"نتنياهو وينه؟" قاصران يجولان في القنطرة المحتلة ويعودان إلى التحقيق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:41

بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا

LBCI
أخبار لبنان
08:16

"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة

LBCI
أمن وقضاء
08:23

ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

LBCI
أخبار لبنان
08:53

كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
03:30

وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:11

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

LBCI
أخبار لبنان
00:30

أسرار الصحف 29-10-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More