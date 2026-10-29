وزير الدفاع الأميركيّ أقال جنرال في الجيش الأميركيّ

أقال وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيجسيث اللفتنانت جنرال في الجيش الأميركيّ بريت سيلفيا، وفق ما أعلن مسؤولون.

وسيلفيا أحد كبار المخططين العسكريين في هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، بسبب اتهامات بإفشاء معلومات سرية للرأي العام.

ويُعد فصل سيلفيا أحد أهم النتائج حتى الآن لحملة هيجسيث واسعة النطاق لملاحقة المسؤولين الذين يشتبه في تسريبهم معلومات إلى وسائل الإعلام، في الوقت الذي تدخل فيه الحرب التي لا تحظى بشعبية ضد إيران شهرها التاسع.

وتشمل مساعي هيجسيث تشكيل فريق عمل تابع للبنتاغون لتحديد مصدر التسريبات، والتوسع في استخدام اختبارات كشف الكذب على كبار المسؤولين في إطار هذه التحقيقات.

ولفت مسؤول كبير في البنتاغون إلى أنّ سيلفيا فشل في ثلاثة اختبارات بجهاز كشف الكذب لدى استجوابه في شأن تسريب معلومات سرية.

وقال المسؤول: "بلغت تسريباته حدا بالغ الخطورة، مما دفع الوزير هيجسيث إلى اتخاذ إجراء فوري بفصله من منصبه لحماية الأمن القوميّ”.

وأضاف: “كان من الضروري اتخاذ إجراء عاجل لا يحتمل التأخير".