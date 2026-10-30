أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

أخبار دولية
2026-10-30 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منصة العملات المشفّرة &quot;باينانس&quot; تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

أعلنت منصة "باينانس" للعملات المشفّرة الخميس تعرّضها لاختراق واسع طال أموالا بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار، جُمّد نحو نصفها لمنع سرقة ضخمة.
     
ونشرت الشركة، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، سلسلة رسائل على إكس تناقضت أحيانا، مؤكدة أن "أموال المستخدمين آمنة تماما"، لكنها قالت أيضا إنها "ستغطّي جميع الخسائر".
     
وأوضحت المنصة لاحقا عبر حسابها المخصّص لأميركا اللاتينية على إكس أن "القيمة الإجمالية للأموال المتأثرة تبلغ نحو 6,3 مليارات دولار".
     
وقالت "عملنا مع شركاء متخصصين في تكنولوجيا سلاسل الكتل لتجميد الأصول المعنية، وجُمّد حتى الآن نحو ثلاثة مليارات دولار على هذه السلاسل."
     
وقرابة الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش الجمعة، أعلنت "باينانس" أنّ "كل عمليات الإيداع والسحب" باتت "معلّقة موقتا".
     
وأشارت إلى أنّ قيمة الأصول المجمدة قد ترتفع مع تعاون فرقها مع السلطات والجهات المصدرة للعملات وشركات تحليل البيانات وشركاء في القطاع، لتحديد أصول إضافية يُحتمل أنها استُهدفت وتجميدها.
     
وقال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باينانس" الذي ترك إدارة المنصة لكنّه لا يزال يمتلك حصّة الأغلبية فيها: "يبدو بالفعل أنها عملية اختراق لمنصة "باينانس"." 
     
وقدّر أن الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم قد تتجاوز مليار دولار "بقليل".
     
من جانبه، صرّح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيثر" التي تصدر عملة مشفرة تحمل اسم "يو اس دي تي"، أن شركته جمّدت نحو 1,6 مليار دولار "مرتبطة باحتمال تعرّض منصة "باينانس" للاختراق." 
     
كما أفاد جيريمي آلير، رئيس شركة "سيركل"، بأنّ شركته جمّدت نحو 800 مليون دولار من عملة "يو إس دي سي". 
     
وأوضح ألير أن هذا الإجراء اتُّخذ بالتنسيق مع السلطات.
     
وتُصنف كلّ من "يو اس دي تي" و"يو اس دي سي" من ضمن "العملات المستقرّة"، وهي عملات رقمية ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي. 
     
ولم تردّ وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على الفور على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
     
وقبل ساعات من تأكيد "بينانس" للاختراق، أشار عدد من المراقبين في هذا القطاع إلى أنّ قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى المنصة. 
     
ويعادل إجمالي الأموال التي طالها الاختراق نحو أربعة أضعاف المبلغ المسروق في أكبر هجوم إلكتروني من نوعه حتى الآن، حين سُرق 1,5 مليار دولار في شباط 2025 من منصة "باي بيت"، في عملية نُسبت إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية تُسمّى "تريدر ترايتور".
     
وقالت شركة "تي آر إم لابز" المتخصصة في التحقيقات المتعلقة بسلاسل الكتل الخميس إنها ترجّح "بدرجة عالية من الثقة" أن تكون مجموعة "تريدر ترايتور" قد دبّرت أيضا اختراق "باينانس"، مستندة إلى "معلومات استخبارية موثوقة من داخل سلاسل الكتل وخارجها."
     
وأضافت الشركة "تتطابق سمات عدة لهذا الهجوم مع عمليات سرقة سابقة مرتبطة بكوريا الشمالية."
     
ويُعتقد أن "تريدر ترايتور" جزء من مجموعة "لازاروس" التي ذاع صيتها عام 2014 عندما اتُّهمت باختراق شركة "سوني بيكتشرز" انتقاما من فيلم "ذي إنترفيو" الذي سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

اقتصاد

أخبار دولية

العملات

المشفّرة

"باينانس"

تعرّضها

لاختراق

مليارات

دولار

LBCI التالي
الحوثيون ينفون مهاجمة مكة بعد إعلان السعودية تدمير مسيرة لهم هناك
مصادر لرويترز: البنتاغون يطلب من دول أوروبية تخفيف حدة خطابهم تجاه روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-20

نيويورك تايمز: احتجاز موظفين اثنين في منصة باينانس لتداول العملات المشفرة بالإمارات وسط تحقيقات للشرطة

LBCI
أخبار دولية
2026-09-17

عقوبات أميركية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

LBCI
أخبار دولية
2026-08-07

أميركا تستهدف منصتين لتداول العملات المشفرة في إطار عقوبات جديدة على إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-08-27

البرلمان التايواني يخصص 7,6 مليارات دولار لشراء طائرات مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:02

الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز

LBCI
أخبار دولية
03:01

لافروف يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين

LBCI
أخبار دولية
02:57

معسكر نتانياهو يتصدر الإنتخابات الإسرائيلية لكن من دون أغلبية

LBCI
أخبار دولية
02:56

محكمة أميركية تقضي بسجن سوري 42 شهرا بعد إدانته بالقرصنة الإلكترونية لصالح نظام بشار الأسد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-20

حسن فضل الله لفرانس برس: لن يتمكن أحد لا في لبنان ولا خارجه من نزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-22

رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ: للعمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافئ في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-19

رئيس الحكومة استقبل وفداً من لقاء النواب السنّة عبدالله: المجلس الدستوري حاول تعكير ما أنجزناه لكنه لم يوفّق ريفي: التفسيرات السلبية خلقت أجواءً سلبية لن تكون موضع تنفيذ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"نتنياهو وينه؟" قاصران يجولان في القنطرة المحتلة ويعودان إلى التحقيق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:41

بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا

LBCI
أخبار لبنان
08:16

"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة

LBCI
أمن وقضاء
08:23

ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

LBCI
اقتصاد
03:29

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت

LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
خبر عاجل
10:11

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

LBCI
أخبار لبنان
08:53

كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More