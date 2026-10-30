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معسكر نتانياهو يتصدر الإنتخابات الإسرائيلية لكن من دون أغلبية
أخبار دولية
2026-10-30 | 02:57
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معسكر نتانياهو يتصدر الإنتخابات الإسرائيلية لكن من دون أغلبية
أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أُعلن عنها في وقت مبكر الجمعة تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على المعارضة، لكن من دون تحقيق أغلبية برلمانية تتيح له الاحتفاظ بالسيطرة على الكنيست.
وفاز ائتلاف نتانياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة ب53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا. أما تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.
وحققت الاحزاب العربية تقدما لافتا بحصول القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعلها في موقع يتيح لها لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة.
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