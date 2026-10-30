لافروف يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء الجمعة.



وأعلنت موسكو الخميس، أن لافروف سيستغل كلمته هناك للتعبير عن رفضه للعقوبات الدولية. وتأتي الزيارة قبيل جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين من موسكو وكييف وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

