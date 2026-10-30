كييف وموسكو تعلنان بدء عمليات الإجلاء الإنسانية من مدينة أوليشكي الأوكرانية

بدأت الجمعة عمليات إجلاء السكان العالقين في مدينة أوليشكي الأوكرانية المدمرة الواقعة على خط المواجهة والخاضعة للاحتلال الروسي، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة أميركية.



وذكر المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "عمليات الإجلاء وتوزيع المساعدات الإنسانية قد بدأت"، في حين نشرت المسؤولة الروسية المعنية بحقوق الإنسان يانا لانتاراتوفا مقطع فيديو يظهر مجموعات من الأشخاص وهم ينتظرون الصعود إلى حافلات.