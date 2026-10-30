وفد قطري يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين

وصل وفد قطري إلى طهران الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني، في وقت يسعى وسطاء إلى إحياء محادثات السلام مع الولايات المتحدة.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن الوفد القطري الذي يترأسه المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل إلى طهران للقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومناقشة "العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وكذلك التطورات الإقليمية".