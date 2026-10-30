ليبيا: جماعة مسلحة أغلقت صمام خط أنابيب بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن جماعة مسلحة أغلقت اليوم صماما بخط أنابيب الحمادة الرئيسي للنفط الخام الذي يربط حقل الحمادة بمصفاة الزاوية.وأشارت الى أن إغلاق الصمام أدى إلى توقف تدفق نحو 15 ألف برميل يوميا من النفط الخام.