أوكرانيا تبدأ بإقامة جسور بديلة في كييف عقب الضربات الروسية

بدأت أوكرانيا ببناء جسور جديدة فوق نهر دنيبرو في كييف، فيما تواجه هجمات روسية متزايدة تستهدف بناها التحتية الحيوية، وفق ما أعلن وزير النقل.



وتعرضت جسور العاصمة الأوكرانية التي يناهز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، لضربات متكررة بطائرات مسيّرة روسية، ما أدى إلى توقف حركة المرور واختناقات مرورية.



وقال وزير النقل الأوكراني ميكولا كالاشنيك إن الحكومة صادقت على "البناء السريع لجسور بديلة لعبور الأنهار، بما في ذلك عبر نهر دنيبرو".



وأضاف كالاشنيك أمام البرلمان: "من المقرر في المجموع إقامة 21 جسرا. وقد بدأت الأعمال في كييف بالفعل". وتابع: "ستدخل الجسور الأولى حيز التشغيل في مطلع العام".



لم يحدد الوزير نوع الجسور التي يجري بناؤها أو طاقتها الاستيعابية.



وشنت روسيا الثلاثاء أحدث ضربة ألحقت أضرارا بواحد من الجسور الرئيسية الخمسة في كييف، ما أدى إلى تعليق حركة مرور السيارات.



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم ترميمه جزئيا الجمعة.



وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أفاد في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر، بأن المدينة "تعمل مع وكالة الإعمار التي تولت مهمة إنشاء معابر عائمة تحسبا لأسوأ السيناريوهات".



وقال: "لكن لنكن صادقين: لا يمكن للجسور العائمة تعويض الجسور الثابتة بشكل كامل".

