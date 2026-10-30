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التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرة بمنطقة الرياض وصاروخ في المنطقة الجنوبية
أخبار دولية
2026-10-30 | 13:09
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التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرة بمنطقة الرياض وصاروخ في المنطقة الجنوبية
أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، اعتراض وتدمير مسيّرة في محيط العاصمة الرياض وصاروخ بالستي في جنوب المملكة، أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران.
وأكد المتحدّث باسم التحالف تركي المالكي في منشورَين على منصة إكس "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض"، قائلا إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".
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