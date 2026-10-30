كندا تعتزم المشاركة في قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

أعلنت كندا نيتها المشاركة في القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو، والذي من المقرر أن يمنحه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك اصدره الجانبان في ختام قمة استمرت يومين في مونتريال.ولكن لم يتم الادلاء بأي تفاصيل تتصل بالآليات الدقيقة لهذه المشاركة التي تُعد مؤشراً إلى التقارب المتزايد بين كندا والاتحاد الأوروبي.كذلك، وقع الطرفان اتفاقات لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية، مثل المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي.