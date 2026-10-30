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مسيرة شبحية صينية تنفذ أول إقلاع وهبوط على سفينة برمائية
أخبار دولية
2026-10-30 | 13:40
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مسيرة شبحية صينية تنفذ أول إقلاع وهبوط على سفينة برمائية
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطائرة الصينية (جيه.جي-21)، وهي أول طائرة مسيرة شبحية للاستطلاع والهجوم تعمل من على متن حاملات السفن في الصين، أكملت مؤخرا أول عملية إقلاع وهبوط لها على متن السفينة سيتشوان، وهي أول سفينة صينية من فئة تايب 076 للعمليات الهجومية البرمائية.
ويؤكد هذا الاختبار مساعي بكين لدمج تكنولوجيا الطائرات المسيرة في برنامجها طويل الأمد لتحديث الجيش، والذي طورت خلاله سفنا حربية متقدمة ومقاتلات وصواريخ وأنظمة مسيرة متزايدة القدرات.
ووصفت شينخوا الاختبار بأنه "إنجاز" في برنامج سفن الإنزال البرمائي الصيني، وقالت إنه يظهر قدرة البحرية الصينية على تشغيل طائرات مسيرة شبحية ثابتة الجناحين انطلاقا من منصات بحرية كبيرة.
وظهرت الطائرة (جيه.جي-21) للمرة الأولى خلال عرض عسكري نظمته بكين العام الماضي بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، واستعرضت خلاله أنواعا مختلفة من الأسلحة.
وأطلقت السفينة سيتشوان، وهي السفينة الرائدة في فئة السفن الهجومية البرمائية تايب 076، في كانون الأول 2024. ويمكنها حمل طائرات مسيرة ثابتة الجناحين ومروحيات ومعدات برمائية.
وتبلغ إزاحة السفينة لدى الحمولة الكاملة أكثر من 40 ألف طن، كما تضم سطح طيران يمتد بطول السفينة وهيكلا علويا يتألف من جزيرتين منفصلتين.
وقال تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة إن السفينة المطورة محليا أجرت تجارب بحرية متتالية في أواخر تشرين الأول، لكنها لم تكشف عن مواقع هذه التجارب.
وأعلنت البحرية الصينية في نيسان، أن السفينة سيتشوان أبحرت إلى مياه بحر الصين الجنوبي لتنفيذ اختبارات علمية ومهام تدريبية، مؤكدة آنذاك أن الانتشار كان اختبارا روتينيا ولم يستهدف أي جهة بعينها.
أخبار دولية
مسيرة شبحية
سفينة برمائية
الصين
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