روبيو: على مجموعة العشرين التصدي للتهديدات المحدقة بالنظام الاقتصادي

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على دول مجموعة العشرين أن تتعاون للتصدي للتهديدات التي تواجه النظام الاقتصادي.



وأشار في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية المجموعة إلى الاضطرابات والضغوط التي تتعرض لها إمدادات الطاقة والغذاء العالمية، وأسواق المواد الغذائية، وسلاسل التوريد العالمية والتجارة وحرية الملاحة.