قوات الحكومة اليمنية: الحوثيون هاجموا مطار عدن ومجمع القصر الرئاسي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية أن الحوثيين شنوا هجوما بصواريخ باليستية استهدف مطار عدن ومجمع قصر معاشيق الرئاسي.



ولم يتضمن البيان تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار، أو ما إذا كانت الصواريخ قد أصابت أهدافها المحددة.

