هيئة بحرية: بلاغ عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي جزيرة لافان الإيرانية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة سفينة بمقذوف مجهول على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي جزيرة لافان الإيرانية، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.وأفادت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية بسلامة أفراد الطاقم وعدم وقوع أي تأثير بيئي فوري.