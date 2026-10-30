الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا مقابل 2.1 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على بيع 500 صاروخ من (باتريوت باك-3) إلى أوكرانيا مقابل 2.1 مليار دولار.



وقالت الوزارة في بيان إن أوكرانيا ستدفع ثمن الصواريخ من خلال إسهامات من كندا وألمانيا والنرويج إلى جانب أموال من قرض دعم أوكرانيا الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.



وشركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي لهذه الصفقة.



وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال هذا الأسبوع إن أوكرانيا كانت تنتظر منذ ما يقرب من شهر موافقة الولايات المتحدة على إمدادات الصواريخ الحيوية، في الوقت الذي صعدت فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة.



ودعا زيلينسكي مرارا الولايات المتحدة، التي تزود أوكرانيا بصواريخ يشتريها أعضاء حلف شمال الأطلسي لصالح كييف، إلى تسريع عمليات التسليم قبل حلول الشتاء.