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الولايات المتحدة تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية لمخاطر تتعلق بالسلامة

أخبار دولية
2026-10-30 | 16:20
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الولايات المتحدة تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية لمخاطر تتعلق بالسلامة
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الولايات المتحدة تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية لمخاطر تتعلق بالسلامة

أعلنت السفارة الأميركية في الرياض أن الولايات المتحدة أصدرت أمرا للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية بدءا من 23 تشرين الأول لمخاطر تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على المطارات المدنية والبنى التحتية الحيوية الأخرى.

وأوضحت السفارة أن موظفي الحكومة الأميركية يحتاجون إلى إذن خاص لاستخدام المطارات السعودية في أعقاب الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي وقعت في الآونة الأخيرة، وحذرت الرعايا الأميركيين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات وإغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وغيرها من الاضطرابات التي قد تعرقل السفر.
 

أخبار دولية

الولايات المتحدة

السعودية

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