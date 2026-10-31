الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتعهد بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي

أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مجددا السبت، التزامها ب"نزع السلاح النووي بالكامل" من كوريا الشمالية التي ترفض بشكل قاطع التخلي عن ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل.



وتتزايد التكهنات حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة أبيك المقررة الشهر المقبل في الصين، خاصة وأن ترامب وجه دعوات متكررة لبيونغ يانغ لإجراء محادثات حول الملف النووي.



وأفاد بيان أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه الكوري الجنوبي تشو هيون والياباني توشيميتسو موتيغي، "أعادوا التأكيد على التزامهم الراسخ بنزع السلاح النووي بالكامل" من كوريا الشمالية، وذلك خلال محادثات جرت الجمعة على هامش اجتماع مجموعة العشرين في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.



كما تعهد الوزراء الثلاثة ب"التنفيذ الكامل" لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر تقديم أي دعم مالي يساهم في تمويل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية البالستية، وفق بيان الخارجية الأميركية.



ورغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، كرست كوريا الشمالية وضعها كدولة نووية، حيث أعلن نظامها مرارا أن سلاحها النووي أمر دائم ولا رجعة فيه.