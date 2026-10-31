السعودية تعلن اعتراض "مسيرة معادية" في منطقة الرياض

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن السبت اعتراض "مسيّرة معادية" في منطقة الرياض.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض" مشيرا إلى "سقوط لشظايا الاعتراض دون إصابات".