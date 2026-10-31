عبد العاطي يحذّر من تداعيات خطيرة ودمار إضافي في حال تصعيد الحرب بين واشنطن وطهران

سوريا تدرس الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي والسعودية تعترض مسيّرتين في الرياض والمنطقة الشرقية

سوريا تدرس الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي والسعودية تعترض مسيّرتين في الرياض والمنطقة الشرقية

خامنئي يأمر بتحديث بنك الأهداف ويهدّد بردّ فوري وفعّال على أي اعتداء من دون قيود جغرافية