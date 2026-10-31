خامنئي يأمر بتحديث بنك الأهداف ويهدّد بردّ فوري وفعّال على أي اعتداء من دون قيود جغرافية

اعتبر قائد الثورة الإيرانية، خلال اللقاء، أن «الجاهزية القتالية الذكية للمواجهة القوية مع الأعداء» من متطلبات «الردع الأقصى»، وأصدر توجيهاته بأن يُقابَل أي مستوى أو نوع من التهديدات بردّ فوري وفعّال، من دون أي قيود جغرافية.



وأكد مجتبى خامنئي أنه «إذا أقدم الأعداء مجددًا على شنّ هجمات عسكرية أو إرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت انتهاء هذه الهجمات وظروفه».



كما شدّد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة تعزيز البنية الاستخباراتية العسكرية، وتعميق منظومة الدفاع الوطنية على مستويَي «العقيدة العسكرية» و«التكتيكات»، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية الحديثة بالاستفادة من التقنيات الجديدة، وتعزيز الروح المعنوية والجهادية، بالتوازي مع مواصلة الجهود لتأمين الاحتياجات المعيشية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة.



وفي إطار توجيهاته، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتحديث بنك الأهداف، بما يضمن وضع مختلف الأصول المادية وغير المادية للعدو الأميركي–الصهيوني ضمن مرمى القوات المسلحة الإيرانية.



واعتبر أن الدعم الشعبي للقوات المسلحة يشكّل أحد أركان الردع في مواجهة القوى الأجنبية المعادية لإيران وعملائها في الداخل.



وأضاف أن «حضور الشعب الإيراني في الميادين على مدى ثمانية أشهر يُشكّل امتدادًا للدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات»، مؤكدًا أن هذا الحضور، إلى جانب صمود القوات العسكرية والأمنية وقوات التعبئة، أسهم في حماية وحدة الأراضي الإيرانية والنظام الإسلامي، وسيواصل القيام بذلك.



وأشاد قائد الثورة الإيرانية بالصمود الواعي الذي أظهرته جبهة المقاومة في مختلف الدول، معتبرًا أن «وحدة الساحات» تمثّل عاملًا حاسمًا ذا تأثير استراتيجي في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا.



وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا النظام الجديد في تعزيز وحدة الشعوب والدول الإسلامية، تمهيدًا لقيام حضارة إسلامية حديثة.



وخلال اللقاء، قدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد اللهي، والقائد العام للجيش اللواء حاتمي، والقائد العام للحرس الثوري اللواء وحيدي، تقارير حول مستوى الجاهزية العسكرية للقوات الإيرانية على سواحل الخليج، وفي مناطق العمليات في مضيق هرمز وبحر عُمان، وعلى الحدود الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للبلاد.



كما عرضوا تقارير بشأن مضاعفة إنتاج مختلف أنواع الذخائر وأسلحة الاستطلاع والدعم والقتال.



وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن ارتياحه للأنشطة والإنجازات المحققة، طالبًا من كبار القادة العسكريين نقل شكره وتقديره إلى جميع أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن والتعبئة، والعاملين في هذه المؤسسات ووزارة الدفاع، فضلًا عن عائلاتهم.