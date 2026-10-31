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ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
أخبار دولية
2026-10-31 | 09:53
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ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
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ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة الأميركية ليست هي التي بدأت الحرب على ايران، بل أنّ طهران هي البادِئة بالحرب.
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ابران
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