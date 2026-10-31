عراقجي: إيران ناقشت رسالة فانس في اجتماعات رفيعة المستوى

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة الجزيرة أن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في اجتماعات رفيعة المستوى، لكنه أضاف أنه لا توجد حاليا خطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.



وفي الأسبوع الماضي، أرسل فانس الذي ترأس الوفد الأميركي في محادثات سابقة، رسالة إلى مسؤول إيراني كبير. وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال أن فانس عرض استئناف محادثات إنهاء الحرب لكن ترامب نفى ذلك، وقال إن الاقتراح يقتصر على مناقشة السماح بدخول الإمدادات الطبية.