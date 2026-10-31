توتر بين محتجين والشرطة على هامش تظاهرة طلابية جديدة في ألبانيا

أقدم عشرات المتظاهرين الملثمين السبت على إضرام النار في حاويات قمامة أمام وزارة التعليم الألبانية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة في العاصمة تيرانا، في مستهل احتجاج جديد دعا إليه طلاب يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.وتظاهر بداية مئات المحتجين سلميا أمام وزارة التعليم التي تُعد نقطة انطلاق للتظاهرات شبه اليومية، هاتفين "استقل يا راما" و"لا ألبانيا بلا شباب".ثم تقدمت مجموعة تضم عشرات الشبان الملثمين، وبدأوا برشق قوات الأمن بحجارة انتزعوها من الأرصفة، بعد أن أضرموا النار في عدد من حاويات القمامة.ووجهت لهم الشرطة تحذيرات وهددت بالتدخل، في ظل انتشار أعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب قرب الوزارة، بالإضافة إلى مركبة مزودة بمدفع مياه.