السفارة الأميركية: حذرنا السلطات الروسية من "تهديد" بهجوم في موسكو

أعلنت السفارة الأميركية في موسكو أنها أبلغت روسيا باحتمال التخطيط لهجوم في العاصمة، ما دفع جهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي) إلى التصريح بأنه تلقى التحذير ويتخذ الإجراءات اللازمة.وأفادت السفارة الأميركية بأنها "على علم بتهديد ذي مصداقية بوقوع حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا... في متحف تساريتسينو في موسكو". وذكرت وكالة "تاس" الرسمية أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أكد تلقيه التحذير، مشيرا إلى أنه يقوم بـ"العمل المناسب" في هذا الصدد.