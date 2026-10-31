إردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى التصرّف "بمسؤولية" إزاء الهجمات في البحر الأسود

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أنّ الهجمات التي تستهدف سفنا مدنية في البحر الأسود "غير مقبولة"، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى التصرّف "بمسؤولية".



وقال إردوغان في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول: "من الواضح أنّ الهجمات على السفن المدنية والإجراءات التي تزيد من حدة التوترات في البحر الأسود لا تخدم مصالح أحد".



وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى التصرّف بمسؤولية في هذا الشأن".