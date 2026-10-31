روسيا تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد تحذير أميركي من هجوم في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه يتخذ تدابير "مناسبة" بعدما حذّرت السفارة الأميركية في موسكو من هجوم "إرهابي" مُخطط له في العاصمة.



وقالت السفارة الأميركية في موسكو في وقت سابق السبت، إنها "على علم بتهديد ذي مصداقية بوقوع حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا اليوم 31 تشرين الأول/أكتوبر في متحف تساريتسينو في موسكو".



وذكرت أنها "تنسق مع السلطات الروسية المعنية بشأن اتخاذ إجراء"، ناصحة الناس بـ"تجنب المنطقة، والبقاء على حذر، والابتعاد عن الحشود".



ولم تقدم السفارة الأميركية تفاصيل بشأن الجهة التي كانت تخطط للهجوم.



ومتحف "تساريتسينو" هو مجمع يضم قصرا إمبراطوريا وحديقة في جنوب موسكو، وهو وجهة شهيرة للزوار، لا سيما في عطل نهاية الأسبوع.



من جهتها، ذكرت قناة "بازا" الروسية على تطبيق تلغرام والتي يُقال إن لها صلات بأجهزة إنفاذ القانون، أنه تم إغلاق الحديقة، ولا يُسمح للزوار إلا بمغادرتها.



وأضافت أن "عناصر إنفاذ القانون موجودون في الموقع".



وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه تلقى تحذيرا من الولايات المتحدة "بشأن التجهيز لهجوم إرهابي".

