روبيو يقول إنه ناقش مع لافروف إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وترامب في قمة أبيك المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش محادثات مجموعة العشرين، إمكانية إجراء لقاء بين رئيسي البلدين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الشهر المقبل.



وصرّح روبيو: "بحثنا بإيجاز في إمكانية لقاء رئيسينا خلال انعقاد قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) الشهر المقبل"، في إشارة إلى القمة التي تستضيفها الصين. وأكد أنه لم يعقد اجتماعا رسميا مع لافروف.

