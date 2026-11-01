أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
روسيا تتعهد بعدم تجنيد مواطنين غانيين للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-11-01 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
روسيا تتعهد بعدم تجنيد مواطنين غانيين للقتال في أوكرانيا
أعلن وزير خارجية غانا أن بلاده حصلت في ختام القمة الروسية-الإفريقية التي عقدت هذا الأسبوع في موسكو، على تأكيد من الرئيس فلاديمير بوتين بعدم مشاركة أي مواطن غاني في الحرب ضد أوكرانيا.
وأشارت دول إفريقية عدة خلال الأشهر الأخيرة إلى أن بعض مواطنيها خُدعوا من أجل القتال في صفوف الجيش الروسي، وأن عددا منهم قتلوا في ساحة المعركة.
وبحسب السلطات الغانية، جُنّد حوالي 272 من مواطنيها للقتال في أوكرانيا منذ العام 2022، قُتل منهم أكثر من 50.
وكثّفت السلطات الغانية لقاءاتها مع المسؤولين الأوكرانيين والروس بهدف وضع حد لعمليات التجنيد وإعادة أسرى الحرب الغانيين الذين وقعوا في الأسر على الجبهة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الغاني سامويل أبلاكوا السبت على إكس إن بوتين أعلن أنه "لم يعد يسمح للغانيين بالمشاركة في الحرب في أوكرانيا (...) سواء كان ذلك من خلال عمليات تجنيد غير نظامية أو عبر إبداء الرغبة في المشاركة طواعية".
واستضافت روسيا هذا الأسبوع وفودا من 48 دولة إفريقية في قمة تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع هذه القارة التي يصفها الكرملين بأنها "حليف طبيعي" لها.
وواصلت روسيا التي كانت طرفا فاعلا في إفريقيا خلال الحقبة السوفياتية، ممارسة نفوذ كبير في القارة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وازداد تقاربها مع الدول الإفريقية حيث وسّعت علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية عقب بدء هجومها في أوكرانيا في شباط 2022، وما تلا ذلك من عقوبات غربية صارمة تهدف إلى عزل موسكو.
وأكد بوتين أن أكثر من 40 دولة إفريقية تتلقى الأسمدة والحبوب من روسيا، مشيرا إلى أن موسكو صدّرت 13 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى إفريقيا منذ مطلع العام.
كما أعلن أن موسكو ستعمل على "توطين" إنتاج "أدوية ولقاحات روسية فعالة" في إفريقيا.
من جهته، أوضح أبلاكاوا أن غانا وروسيا اتفقتا على تعزيز تعاونهما في المجال الزراعي وإبرام "اتفاق دفاعي جديد يهدف إلى الحصول على قدرات عسكرية استراتيجية للقوات المسلحة الغانية"، بالإضافة إلى إنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة ألفي ميغاواط.
أخبار دولية
روسيا
أوكرانيا
غانا
تجنيد
قتال
التالي
رفض نهائي لدعوى ترامب ضد "وول ستريت جورنال" في قضية رسالة إبستين
متظاهرون إسرائيليون يطالبون المعارضة بالتحالف مع الأحزاب العربية لإطاحة نتنياهو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-31
إندونيسيا تحقق بانضمام مواطنين للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-08-31
إندونيسيا تحقق بانضمام مواطنين للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-10-21
زيلينسكي يدعو الى تجميد خطوط القتال مع روسيا في خطوة تمهد لمحادثات
أخبار دولية
2026-10-21
زيلينسكي يدعو الى تجميد خطوط القتال مع روسيا في خطوة تمهد لمحادثات
0
أخبار دولية
2026-09-29
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا
أخبار دولية
2026-09-29
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا
0
أخبار دولية
2026-08-09
زيلينسكي: نشر ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي في روسيا
أخبار دولية
2026-08-09
زيلينسكي: نشر ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي في روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى
0
أخبار دولية
02:07
ترامب يعرب عن دعمه لرئيس انفيديا بعد تقرير يفيد بأنه كان هدف مؤامرة تجسس صينية
أخبار دولية
02:07
ترامب يعرب عن دعمه لرئيس انفيديا بعد تقرير يفيد بأنه كان هدف مؤامرة تجسس صينية
0
أخبار دولية
02:02
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
أخبار دولية
02:02
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
0
أخبار دولية
01:57
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
أخبار دولية
01:57
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أخبار دولية
01:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
0
آخر الأخبار
2026-09-06
طيران الإمارات: دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا
آخر الأخبار
2026-09-06
طيران الإمارات: دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا
0
أمن وقضاء
2026-01-01
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
2026-01-01
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
0
أخبار لبنان
2026-01-17
افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة
أخبار لبنان
2026-01-17
افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
0
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
0
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
0
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
0
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
2
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
3
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
4
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
5
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
6
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
8
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More