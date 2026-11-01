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رفض نهائي لدعوى ترامب ضد "وول ستريت جورنال" في قضية رسالة إبستين
أخبار دولية
2026-11-01 | 01:35
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رفض نهائي لدعوى ترامب ضد "وول ستريت جورنال" في قضية رسالة إبستين
رفض قاض أميركي دعوى التشهير التي أقامها الرئيس دونالد ترامب على صحيفة "وول ستريت جورنال" وقطب الإعلام روبرت مردوك، على خلفية تقرير أفاد بأن ترامب أرسل رسالة تهنئة بعيد ميلاد تتضمن عبارات بذيئة إلى المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وكان ترامب أقام دعوى طالب فيها بتعويض يبلغ 10 مليارات دولار بعدما نشرت الصحيفة تقريرها في تموز 2025، متضمنا مزاعم بشأن رسالة بعث بها إلى إبستين عام 2003، وقيل إنها تضمنت رسما لامرأة عارية.
ومردوك هو مؤسس "نيوز كورب" المالكة لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأثار التقرير تدقيقا متزايدا بحق ترامب من جانب الديموقراطيين وأعضاء في حزبه الجمهوري الذين رفضوا محاولات الرئيس التقليل من شأن القضية ووصفها بأنها خدعة، وطالبوا بالكشف الكامل عن الملفات القانونية المتعلقة بإبستين.
وفي قراره الصادر السبت، رفض القاضي دارين غيلز دعوى ترامب نهائيا، ما يعني أن الرئيس الأميركي لا يستطيع تقديم نسخة معدلة منها، كما فعل عندما رفضت القاضية باتريشا تولفر جايلز النسخة الأولى من الدعوى في نيسان الماضي.
وكتب القاضي أن ترامب فشل، في المرتين، عند تقديم دعوى التشهير، في إثبات أن المدعى عليهم "تصرفوا بسوء نية فعلي".
وكانت لجنة الرقابة في مجلس النواب نشرت العام الماضي نسخة من الرسالة المنسوبة إلى ترامب والموجهة إلى إبستين في مناسبة عيد ميلاده، والتي تتألف من حوار قصير بين الرجلين.
وجاء فيها أن ترامب كتب: "لدينا بعض الأمور المشتركة"، ليرد إبستين: "نعم، لدينا بالفعل، الآن بعدما فكرت في الأمر".
وتساءل الرئيس الأميركي: "الألغاز لا تشيخ أبدا، هل لاحظت ذلك؟" فيجيبه إبستين: "في الواقع، كان ذلك واضحا لي في آخر مرة رأيتك فيها".
وانتهت الرسالة بعبارة "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرا رائعا جديدا"، وجاء التوقيع أسفل خصر المرأة بحيث بدا كأنه شعر العانة.
أخبار دولية
دعوى
ترامب
وول ستريت جورنال
إبستين
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