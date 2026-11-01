أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني

أخبار دولية
2026-11-01 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;باينانس&quot; تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" أنها استخدمت أموال الشركة لشراء رموز رقمية من أجل تعويض 90 في المئة من مبلغ 6,3 مليارات دولار سُرقت خلال هجوم إلكتروني ضخم.
     
وقالت الشركة على إكس: "موقفنا لم يتغير: ستتولى باينانس تغطية كل الخسائر الناجمة عن الأموال المسروقة في هذه الواقعة بالكامل".
     
وأوضحت باينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، إن الـ10% المتبقية من الرموز الرقمية "أقل سيولة، ما يعني أنها قد تستغرق وقتا أطول لتوفيرها بالكميات المطلوبة".
     
وأعلنت المنصة الجمعة أنها تعمل على معالجة تداعيات "هجوم معقّد" طال أموالا بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار وشمل "نقاط اختراق" عدّة، فيما نسب محققون العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.
     
وانخفضت أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية على وقع أنباء الهجوم الإلكتروني.
     
وعلّقت "باينانس" عمليات السحب عقب الحادثة لكنها ذكرت في آخر تحديث لها أنها ستستأنفها الأحد.
     
ويأتي الهجوم الإلكتروني على "باينانس" فيما يبدي مراقبون مخاوف عدة من أن تعرّض قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التشفير وبروتوكولات أمن المعلومات للخطر.

أخبار دولية

باينانس

خسائر

الهجوم الإلكتروني

LBCI التالي
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
رفض نهائي لدعوى ترامب ضد "وول ستريت جورنال" في قضية رسالة إبستين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-26

منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته

LBCI
أخبار دولية
2026-10-30

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

LBCI
فنّ
2026-10-21

سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"

LBCI
أخبار دولية
13:19

روسيا تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد تحذير أميركي من هجوم في موسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:11

روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى

LBCI
أخبار دولية
02:07

ترامب يعرب عن دعمه لرئيس انفيديا بعد تقرير يفيد بأنه كان هدف مؤامرة تجسس صينية

LBCI
أخبار دولية
02:02

روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل

LBCI
أخبار دولية
01:57

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-28

احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٢ جريحا في ١٣ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
فنّ
2026-07-19

نانسي عجرم من كواليس عيد ميلادها: "ما بعرف ليه منستحي لما يفاجئونا بعيدنا..."

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28

ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:19

لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:14

رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع

LBCI
أخبار دولية
15:12

مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول

LBCI
أخبار دولية
15:04

السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟

LBCI
أخبار دولية
14:09

الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..

LBCI
أخبار دولية
09:53

ترامب: ابران هي من بدأت الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:31

إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر

LBCI
أخبار لبنان
03:06

مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة

LBCI
أخبار لبنان
07:54

كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة

LBCI
آخر الأخبار
12:26

ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران

LBCI
خبر عاجل
06:11

الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء

LBCI
أخبار دولية
15:14

رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More