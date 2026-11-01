أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أخبار دولية
2026-11-01 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" أنها استخدمت أموال الشركة لشراء رموز رقمية من أجل تعويض 90 في المئة من مبلغ 6,3 مليارات دولار سُرقت خلال هجوم إلكتروني ضخم.
وقالت الشركة على إكس: "موقفنا لم يتغير: ستتولى باينانس تغطية كل الخسائر الناجمة عن الأموال المسروقة في هذه الواقعة بالكامل".
وأوضحت باينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، إن الـ10% المتبقية من الرموز الرقمية "أقل سيولة، ما يعني أنها قد تستغرق وقتا أطول لتوفيرها بالكميات المطلوبة".
وأعلنت المنصة الجمعة أنها تعمل على معالجة تداعيات "هجوم معقّد" طال أموالا بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار وشمل "نقاط اختراق" عدّة، فيما نسب محققون العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.
وانخفضت أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية على وقع أنباء الهجوم الإلكتروني.
وعلّقت "باينانس" عمليات السحب عقب الحادثة لكنها ذكرت في آخر تحديث لها أنها ستستأنفها الأحد.
ويأتي الهجوم الإلكتروني على "باينانس" فيما يبدي مراقبون مخاوف عدة من أن تعرّض قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التشفير وبروتوكولات أمن المعلومات للخطر.
أخبار دولية
باينانس
خسائر
الهجوم الإلكتروني
التالي
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
رفض نهائي لدعوى ترامب ضد "وول ستريت جورنال" في قضية رسالة إبستين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
0
أخبار دولية
2026-10-30
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
أخبار دولية
2026-10-30
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
0
فنّ
2026-10-21
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
فنّ
2026-10-21
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
0
أخبار دولية
13:19
روسيا تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد تحذير أميركي من هجوم في موسكو
أخبار دولية
13:19
روسيا تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد تحذير أميركي من هجوم في موسكو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى
أخبار دولية
02:11
روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى
0
أخبار دولية
02:07
ترامب يعرب عن دعمه لرئيس انفيديا بعد تقرير يفيد بأنه كان هدف مؤامرة تجسس صينية
أخبار دولية
02:07
ترامب يعرب عن دعمه لرئيس انفيديا بعد تقرير يفيد بأنه كان هدف مؤامرة تجسس صينية
0
أخبار دولية
02:02
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
أخبار دولية
02:02
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
0
أخبار دولية
01:57
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
أخبار دولية
01:57
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-28
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٢ جريحا في ١٣ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-10-28
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٢ جريحا في ١٣ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
فنّ
2026-07-19
نانسي عجرم من كواليس عيد ميلادها: "ما بعرف ليه منستحي لما يفاجئونا بعيدنا..."
فنّ
2026-07-19
نانسي عجرم من كواليس عيد ميلادها: "ما بعرف ليه منستحي لما يفاجئونا بعيدنا..."
0
آخر الأخبار
2026-03-13
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
آخر الأخبار
2026-03-13
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
0
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
0
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
0
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
0
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
2
أخبار لبنان
03:06
مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع
أخبار لبنان
03:06
مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع
3
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
4
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
5
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
6
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
7
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
8
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More