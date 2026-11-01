"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" أنها استخدمت أموال الشركة لشراء رموز رقمية من أجل تعويض 90 في المئة من مبلغ 6,3 مليارات دولار سُرقت خلال هجوم إلكتروني ضخم.



وقالت الشركة على إكس: "موقفنا لم يتغير: ستتولى باينانس تغطية كل الخسائر الناجمة عن الأموال المسروقة في هذه الواقعة بالكامل".



وأوضحت باينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، إن الـ10% المتبقية من الرموز الرقمية "أقل سيولة، ما يعني أنها قد تستغرق وقتا أطول لتوفيرها بالكميات المطلوبة".



وأعلنت المنصة الجمعة أنها تعمل على معالجة تداعيات "هجوم معقّد" طال أموالا بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار وشمل "نقاط اختراق" عدّة، فيما نسب محققون العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.



وانخفضت أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية على وقع أنباء الهجوم الإلكتروني.



وعلّقت "باينانس" عمليات السحب عقب الحادثة لكنها ذكرت في آخر تحديث لها أنها ستستأنفها الأحد.



ويأتي الهجوم الإلكتروني على "باينانس" فيما يبدي مراقبون مخاوف عدة من أن تعرّض قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التشفير وبروتوكولات أمن المعلومات للخطر.