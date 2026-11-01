ترامب: ما زال علينا "التعامل مع" هدف أو هدفين في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن ما زال عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين من بينهما موقع يُشتبه في كونه منشأة نووية يعرف باسم "جبل الفأس".وقال ترامب لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "قضينا على قدراتهم النووية. ما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب التعامل معهما، لكن يمكننا إنجاز ذلك في غضون 10 دقائق"، ذاكرا "جبل الفأس" الواقع في محافظة أصفهان على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب طهران.