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بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
أخبار دولية
2026-11-01 | 01:57
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بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز السبت، حالة الطوارئ بهدف توفير الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تتسبب في دمار واسع النطاق حول العالم.
وقال باز في خطاب وجهه إلى الأمة إن المرسوم يدعو أيضا إلى نشر المزيد من فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، فيما تواجه بوليفيا فيضانات وجفاف بسبب ظاهرة "إل نينيو".
وأضاف: "ستكون هذه ظاهرة ذات تداعيات بالغة الخطورة تتمثل في موجات جفاف وفيضانات، ونحن في حاجة إلى تعاون كل المؤسسات".
وأفاد تقرير حكومي صدر هذا الأسبوع بأن الجفاف يؤثر على 78 ألف أسرة في ست من مقاطعات البلاد التسع، وقد تسبب في نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.
وتتسبب ظاهرة "إل نينيو" بتعديل دوران الغلاف الجوي بشكل كبير، فتكبح تشكّل الأعاصير في المحيط الأطلسي وتعززها في المحيط الهادئ.
وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ظاهرة "إل نينيو" الحالية قد تبلغ قوة "غير مسبوقة" ما سيجلب دمارا لأميركا اللاتينية وشرق إفريقيا وجنوبها وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
ومن بين الدول المجاورة لبوليفيا، شهدت البيرو ارتفاعا في درجات الحرارة وحرائق غابات أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل.
كذلك، شهدت تشيلي أكثر أشهر تشرين الأول غزارة في الأمطار على الإطلاق في العاصمة سانتياغو.
أخبار دولية
بوليفيا
حالة الطوارئ
إل نينيو
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