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روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
أخبار دولية
2026-11-01 | 02:02
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روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لم تُشارك بشكل مباشر في الترتيبات التي أتاحت للسيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو مغادرة بلاده بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن بوسع بولسونارو، مع ذلك، البقاء في الولايات المتحدة "للمدة التي يريدها".
وكشف روبيو خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا بولاية جورجيا حيث تستضيف الولايات المتحدة على مدى يومين اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، أن بولسونارو "كان يحمل تأشيرة دخول من قبل، واتخذ الرئيس قرارا بالسماح له بدخول البلاد".
لكنه أكد أن "الحكومة الأميركية لم تشارك بشكل مباشر" في الترتيبات التي اتخذها بولسونارو لمغادرة بلاده.
وغادر بولسونارو الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأحد، البرازيل سرا الثلاثاء ووصل إلى ولاية فلوريدا في طائرة خاصة الأربعاء، مرورا بالأرجنتين والإكوادور.
ويواجه ترامب ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي ضغوطا لتوضيح مدى تورط الولايات المتحدة والأرجنتين في عملية فرار السيناتور.
وفي حديثه إلى الصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا السبت، قال ترامب إنه لا يعتزم لقاء بولسونارو، لكنه أبدى تعاطفه معه وأضاف: "أعتقد أنه عومل بطريقة سيئة للغاية. سيئة للغاية. لذلك يمكنه البقاء هنا للمدة التي يريدها".
أخبار دولية
روبيو
واشنطن
بولسونارو
البرازيل
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