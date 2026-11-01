روسيا تعلن إصابة "شركة صناعية" قرب موسكو وكييف تفيد بضرب مصفاة كبرى

أعلنت السلطات الروسية اليوم، إصابة "شركة صناعية" في هجوم ليلي بالمسيرات شرق موسكو، بعدما أكدت أوكرانيا ضرب مصفاة نفطية كبرى.وأشار حاكم منطقة نيجني نوفغورود غليب نيكيتين في بيان، الى "هجوم مكثف بالمسيرات" خلال الليل وصباح الأحد ألحق "أضرارا جسيمة بشركة صناعية في منطقة كستوفو"، من دون أن يحدد أنشطة المنشأة.وقال إنه "تم تدمير أكثر من مئة مسيرة"، مضيف: "بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك ضحايا".وفي أوكرانيا، أفادت وسائل إعلام بهجوم على "مصفاة النفط في كستوفو" وهي "من أكبر المصافي في روسيا، تنتج الوقود وزيوت التشحيم".وكانت السلطات الروسية ذكرت الجمعة أن أوكرانيا استأنفت الضربات على مصافي النفط الروسية بعد "تعليق" هذا النوع من الهجمات لبضعة أيام.وأعلن نائب الوزير الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك إصابة ثلاثة مصاف في اليوم نفسه.