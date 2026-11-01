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"باينانس" تعلن استئناف عمليات السحب بعد قرصنة واسعة لأصولها المشفرة
أخبار دولية
2026-11-01 | 04:05
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"باينانس" تعلن استئناف عمليات السحب بعد قرصنة واسعة لأصولها المشفرة
أعلنت "باينانس"، وهي أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم من حيث المعاملات اليومية، استئناف عمليات السحب بعد تعليقها إثر تعرّضها لهجوم طال أكثر من 6 مليارات دولار من أصولها.
وكتبت "باينانس" في منشور على اكس: "سلسلة السحوبات الأولى... باتت مفتوحة على شبكة بيتكوين".
وكانت الشركة أعلنت في إحاطة سابقة نيّتها استئناف عمليات السحب بين السادسة والتاسعة من صباح الأحد بتوقيت غرينيتش.
وقالت: "نعتمد مقاربة على مراحل من خلال إعطاء الأولوية للوحدات الرقمية بالاستناد إلى بيانات طلبات المستخدمين الأسبوع الماضي".
وكانت "باينانس" كشفت السبت أنها خصصت أكثر من 6,34 مليارات دولار من الأصول لتعويض الخسائر التي تكبّدتها في عملية القرصنة التي وقعت الخميس وتعدّ الأكبر في التاريخ في مجال العملات المشفّرة.
وأكّدت على اكس أن "أموال المستخدمين تبقى بأمان. وسوف تمتصّ باينانس التداعيات المالية للسرقة وليس المستخدمون".
واتّهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجوم، مؤكّدا أن مجموعة القراصنة "تريدرترايتور" المرتبطة ببيونغ يانغ هي من نفّذت العملية.
وهي أحدث قرصنة معلوماتية تُتّهم بها كوريا الشمالية التي طورت قدراتها في مجال الأمن السيبراني ويعتقد أنها تستخدم غنائم هذه العمليات لتمويل برامجها العسكرية.
وتسبّبت عملية القرصنة بانخفاض قيمة أغلبية العملات الرقمية الجمعة.
أخبار دولية
باينانس
قرصنة
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