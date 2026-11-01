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مئات الآلاف بدون كهرباء في أوكرانيا بعد قصف روسي

أخبار دولية
2026-11-01 | 05:58
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مئات الآلاف بدون كهرباء في أوكرانيا بعد قصف روسي
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مئات الآلاف بدون كهرباء في أوكرانيا بعد قصف روسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تيليغرام، أن مئات الآلاف من الأسر في أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء اليوم بعد أن استهدفت روسيا خلال الليل البنية التحتية للطاقة في أربع مناطق.

وقال زيلينسكي: "كثافة الضربات شديدة جدا، والروس يسعون إلى استغلال النقص في وسائل اعتراض الصواريخ الباليستية إلى أقصى حد".

أخبار دولية

كهرباء

أوكرانيا

قصف روسي

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