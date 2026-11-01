الإمارات تأمل في "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في الشرق الأوسط لكنها مستعدة "للأسوأ"

أعرب مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيده أنّ بلاده تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".وقال قرقاش خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي... لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة"، لكنّه أضاف: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ".