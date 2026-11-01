أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن أي ترتيبات مستقبلية لن تنجح من دون مشاركة طهران.



واللافت ما نقله رضائي عن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي حذّر، بحسب روايته، من أن إسرائيل قد تتجه بعد إيران إلى تركيا، ثم إلى السعودية، مشيراً إلى أن هذه المخاوف طُرحت خلال مباحثات إقليمية تناولت مستقبل أمن المنطقة.